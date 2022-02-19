حملات مكبرة لإزالة 181 تعدي على نهر النيل والمجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعية

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات. تضمنت إزالة 181 حالة تعدي فى نطاق محافظات "أسيوط - الأسكندرية - البحيرة - الفيوم - القليوبية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

تشوينات وردم للمجرى المائي

من جهته أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إستمرار العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات ومن كافة أنواع التلوث بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، مشيراً إلى إصدار أوامر التشغيل والمتابعة يومياً لأعمال الصيانة الدورية للوصول إلى نيل بلا مخالفات وملوثات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ “الدستور”، أن التحدي الأكبر فى الفترة الحالية يتمثل في القضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات التي يقوم بعض المواطنين بإقامتها على جانبي نهر النيل والمجارى المائية، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، لافتاً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعد أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه للحد من التعديات والمخالفات والحفاظ على أراضى الدولة.