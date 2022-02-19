«الشورى البحريني» يعرب عن سعادته بتولي فوزية زينل رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

"الشورى البحريني" يعرب عن سعادته بتولي رئيسة مجلس النواب رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، أن رئاسة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، للاتحاد البرلماني العربي، يُعد نجاحًا جديدًا لمسيرة المرأة البحرينية، وما تُحققه من إنجازات على المستويات كافة، وخصوصًا في العمل التشريعي.

وأعرب رئيس مجلس الشورى- بحسب وكالة الانباء البحرينية - عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد في إدارة الاتحاد بالشكل الذي يخدم قضايا الأمة العربية، ويبرز دور البرلمانات العربية في المحافل الدولية، ويعزز التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية العربية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا البحريني، أنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من الأحد المقبل تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة، وذلك بإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المخالطين للحالات القائمة ويشمل ذلك غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واع".

وأوضح الفريق - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنه سيتم تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط، وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابية، يجب التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الفحص عن طريق المركبات، لإجراء الفحص المختبري (PCR).

كما سيتم إجراء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) في أحد المستشفيات الخاصة، أو حجز موعد للفحص المختبري (PCR) عبر الخدمات الإلكترونية بتطبيق مجتمع واعي في حال الشعور بأعراض.

وقد أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين أنه تقرر بدءًا من تحديث الإجراءات الخاصة بالصلاة في الجوامع والمساجد ودور العبادة بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تمكّن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم في يُسر وسهولة.

وأوضح الفريق الطبي -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية- أنه سيتم السماح للحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس والمتعافين بالصلاة داخل الجوامع والمساجد ودور العبادة بكامل طاقتها ومن دون تباعد من خلال إبراز المصلين الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، مع الالتزام بارتداء الكمامات.

وأضاف الفريق أنه سيتم السماح للمصلين بالمكوث في الجوامع والمساجد ودور العبادة بعد الصلوات لقراءة القرآن أو الاعتكاف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما يمكن لجميع المصلين الصلاة في الساحات الخارجية في الجوامع والمساجد ودور العبادة في المستويين الأخضر والأصفر.