وزير الداخلية اللبنانى يطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة منظمى ندوتين ببيروت تعرضتا للبحرين

وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي خطابا إلى النيابة العامة، طالباً اتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المنظمين والمتحدثين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري بالعاصمة اللبنانية بيروت وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام.



وأضاف مولوي، في خطابه، أن الندوتين لم تحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، كما أنهما تعرقلا المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستنادا الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.



وأرفق مولوي مع خطابه تقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 1023935 بعد تسجيل 3731 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى9872 بعد تسجيل17 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3731 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3598 من بين المقيمين و133 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى1023935 منذ 21 فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل17 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى9872 منذ 21 فبراير من العام .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، وتم تمديد التعبئة العامة حتى.2022/3/31

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.