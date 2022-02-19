إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و438 شاحنة و361 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 903 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 218 شاحنة و5 ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 1601 طن بضائع عامة ومتنوعة 220 شاحنة و356 ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

وبحسب ما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 64 شاحنة و6 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 77 شاحنة و14 ملاكي، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنات و 3 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 70 شاحنة و1 ملاكي.

ووفقًا لما جاء فى بيان موانئ البحر الأحمر، استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة سيناء، حيث تم استقبال 55 شاحنة بحمولة 469 طن بضائع عامة و116 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 903 أطنان بضائع عامة و1 ملاكي.

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى استقبال ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 336 سيارة ملاكي و 24 شاحنة بإجمالي وزن 1016 طنًا.