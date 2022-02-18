لجنة تحكيم الغناء بـ«الدوم» توجه نصائح للمتسابقين

طلب الفنان الشاب يوسف عثمان مقدم برنامج «الدوم» من لجنة تحكيم الغناء بالمسابقة تقديم مجموعة من النصائح للمتسابقين في المراحل التالية من البرنامج.

وقال المطرب حميد الشاعري في حديثه للمتسابقين: «غنوا اللي لايق عليكم واللي قريب منكم علشان يطلع الغناء حلو»، بينما قال الملحن عمرو مصطفى إن المتسابقين خلال العرض قدموا أغنيات قديمة بنبرة مختلفة وهو ما أثار إعجابه وطالبهم بفرض شخصياتهم على الأغنية وعدم تقليد أحد على الإطلاق.

وقال الشاعر الغنائي أمير طعيمة إن المتسابقين الذين اختارهم وجد شخصيتهم ونصحهم باختيار الطبقة المضبوطة والأغنية التي تناسبهم وما يحبه سواء قديمة أو حديثة.

وفي العاشرة من مساء أمس الخميس انطلقت منافسات برنامج «اكتشاف المواهب» الأضخم في مصر والشرق الأوسط «الدوم» مساء أمس بعد تأهل ٢٠٠ متسابق من ٢٧ محافظة في ٣ فئات للتنافس هي (الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني) لاختيار أفضل موهبتين من كل فئة للفوز بمسابقة البرنامج.

«الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة «ميديا هب.. سعدى- جوهر»، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتقام منافساته داخل مسرح ضخم أقيم خصيصًا له.