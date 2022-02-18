السبت 19 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين أول مستشفى تخصصي رقمي بمحافظة المنوفية

احمد حنفي
احمد حنفي

شهدت مدينة شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم، تشدين أكبر مستشفى تخصصي رقمي، لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن.

ومن جانبه، أكد أحمد حنفي، مدير الشركة المنفذة وصاحب مجموعة ah جروب، أن مستشفى رويال سيكون صرحا طبيا عظيما على أرض المنوفية، ويتم البناء حاليًا على مساحة أكثر من 12 ألف متر مربع، إذ يتضمن قسم للطوارئ، والعناية المركزة، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات.

وتابع، أن المستشفى يضم مركز متخصص للعلاج الطبيعي بكل التجهيزات اللازمة، وغرف التدليك اليدوي والتجهيزات للعلاج المائي، وكذا العناية المركزة للكبار والقلب والمبتسرين.

وأضاف «حنفي» أن المستشفى يضم الوحدات المتخصصة، مثل بنك الدم وقسم للعلاج الكيميائي والغسيل الكلوي والعلاج النفسي ووحدة خدمات الأسنان وجراحات الوجه والفكين، وجراحات السمنة والتجميل، إلى جانب وحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة العظام والاشعه الداخليه للقلب والمخ.

وعلي صعيد منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المنوفية الداخلية محافظة مستشفى رؤساء إنشاء مواجهة محافظ القلب خدمات عمليات والعلاج

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