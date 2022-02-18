السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحمد عمر هاشم عن بورسعيد: «مدينة التقوى والإيمان»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أبدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، سعادته البالغة على المشاركة في فعاليات افتتاح المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام على أرض محافظة بورسعيد في دورتها الخامسة.

وأكد «هاشم»، أن محافظة بورسعيد مدينة للتقوى والإيمان، لايمانها وعظمة رجالها حينما دافعوا عن مصر ضد العدوان الثلاثي في عام 1956، حتي أصبحت المدينة الباسلة، وباتت رمزًا للفداء والتضحية.

وأضاف، أن محافظة بورسعيد حباها الله بمحافظ مؤمن يعطي للدين حقه، مؤكدًا أن اللواء عادل الغضبان أصر على أن تكون مسابقة القرأن الكريم والإبتهال الديني دولية بعدما كانت محلية، ويشارك بها وفود من شتي دول العالم، مؤكدًا أن الأمة سوف تظل بخير بحفاظها على القرآن الكريم، وإقامة المسابقات الدينية في حفظ وتلاوة وفهم القرآن والابتهال الديني، مشيرًا أن مثل هذه المسابقات تحبط محاولات التجارة بالدين.

وفي ذات السياق، تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عن إقامة المسابقة في ذكرى الإسراء والمعراج، والتي جسدها القرأن الكريم ليتعلم منها البشرية دروسًا عظيمة، تؤكد على عظمة الخالق وكتابة الكريم.

فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني


يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت اليوم الجمعة، افتتاح فاعليات المسابقة الدولية للقرأن الكريم والابتهال الديني، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي غريب مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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