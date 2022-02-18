الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات تجديد عقدى أبوجبل وبن شرقى

جريدة الدستور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، آخر تطورات إصابة طارق حامد وموعد عودته للملاعب، موضحًا تفاصيل تجديد عقد الثنائي محمد أبوجبل وأشرف بن شرقي.

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدًا السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية: "طارق حامد يعاني من إصابة نتيجة تدخل مع محمود عبدالعزيز، تسببت في حدوث رشح له بالركبة، وخلال خمسة أيام سيكون في الملعب".

وأضاف: "طارق يريد أن يعود قويًا من أجل المشاركة مع الفريق والمنتخب الفترة المقبلة، وبالنسبة لي أبوجبل تحدث معي بالأمس، وأكد أنه مع الزمالك، وأطالب بعدم الترويج للشائعات".
 

التفاصيل…

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