ميريام فارس تتخطى الـ4 ملايين مشاهدة بأغنية «معليش»

حققت المطربة اللبنانية ميريام فارس، نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالها الغنائية «معليش» باللهجة المغربية، إذ تخطت الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "معليش" من كلمات الشاعر يوسف العماني، الذي لحن وكتب الأغنية، أما الميكس لـ طيف عادل والتوزيع لـ حميد دعوسي، والكليب توقيع شريف ترحيني.

جدير بالذكر أن «فارس» تعرضت لانتقادات واسعة بعد طرحها فيديو لها من أحدث أغانيها "معليش" للترويج لها، كاشفة أنها ترتدي ملابس من التراث الأمازيغي، وظهرت ميريام وهي تتزين بمجموعة إكسسوارات وتربط رأسها به، في إطار تحدٍ أطلقته على إنستجرام للحصول على "المظهر الأمازيغي"، ويأتي فيديو التحدي في إطار ترويجها لأغنية "معليش"، التي تغني فيها باللهجة المغربية وترتدي ملابس تقليدية أمازيغية.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني "ديف" وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

في سياق منفصل، تتعاون المطربة ميريام فارس، مع الملحن أحمد مصطفى في أغنيتين جديدتين، واحدة باللهجة المصرية، والثانية باللهجة اللبنانية.

وكتب الملحن أحمد مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «إن شاء الله قريب جدًا مع سوبر ستار ميريام فارس غنوتين من ألحاني باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هاني ربيع، واللهجة اللبنانية كلمات إيلي حنا وتوزيع وليد المسيح».