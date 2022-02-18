الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن مستعد للقاء لافروف الأسبوع المقبل

بلينكن
بلينكن

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن الوزير أنتوني بلينكن مستعد للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أواخر الأسبوع المقبل.
وقال برايس- في تصريح له اليوم: "وزير الخارجية الأمريكي أشار في تصريحاته في مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى أن الطريقة المسئولة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي من خلال الدبلوماسية والحوار، واقترح لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل".
وأضاف برايس أن "الجانب الروسي اقترح أواخر الأسبوع المقبل، والتي نقبلها بشرط عدم حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا".
وتابع: "إذا قامت روسيا بالغزو في الأيام المقبلة، فسوف يوضح أنهم لم يكونوا جادين أبدًا بشأن الدبلوماسية.. وسنواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا".

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