في ندوة حوارية.. أميرة بدوي وشيرين هنائي تناقشان شخصية المؤلف والمترجم

تناقش المترجمتان أميرة بدوي وشيرين هنائي "الاختلاف بين شخصية المؤلف وشخصية المترجم؟ بندوة حوارية يديرها الكاتب سيف حبشي، وذلك في الساعة السادسة من مساء اليوم بمكتبة عصير الكتب بسموحة بالإسكندرية.

وتدور الندوة حول الإشكاليات والأزمات التى تواجه عملية الترجمة والتاليف والنشر ، إلى جانب مناقشة ما ذهبت إليه الجوائز الأدبية العربية والعالمية من تسييد جنس أدبي على اخر ، بالإضافة إلى مناقشة حقوق الملكية الفكرية، ومدى دور الترجمة الابداعية في التواصل مع الاخر ، وماهي اسباب الذهاب الى ترجمة وسيطة دون الترجمة من اللغة الأم ، والخوف الذي يقوض العديد من دور النشر المصرية والعربية للذهاب لانتاج مشروع في الترجمة، ولماذا تغيب عنا المشهد الثقافي فكرة الترجمة التبادلية ، ولماذا لايترجم الغرب الأوروبي الأعمال الإبداعية العربية ، وغياب دور المؤسسات الثقافية المصرية والعربية في تقديم الكتاب العرب والمصريين للمشهد الثقافي الأوروبي / ولماذا تظل الترجمة بمثابة مشروع فردي .

يذكر أن الكاتبة أميرة بدوي قاصة ومترجمة صدر لها: «ست زوايا للصلاة- مجموعة قصصية. دار العين للنشر»، وفي مجال الترجمة العربية قدمت «تائهة في الحي الإسباني - هيدي جودريتش، منشورات إييدي».

والترجمة العربية لرواية أورلاندو- فيرجينيا وولف، الصادرة عن دار العين للنشروالتوزيع ، الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف، المتنبي للترجمة والنشروالتوزيع .

وحصلت أميرة بدوي مؤخرا على جائزة ساويرس الأدبية فرع القصة القصيرة عن مجموعتها القصصية "ست زوايا للصلاة " مناصفة .

أما عن شيرين هنائي فهي كاتبة ومترجمة نشرت سلسلة حكايات الظلام المحظورمنها عجين القمر، الموت يوما آخر، رواية نيكروفيليا 2011، ورواية صندوق الدمى 2011، رواية طغراء 2014،رواية ذئاب يلوستون 2015

-المشاركة في كتاب الكوميكس خارج السيطرةوأصدرت سلسلة باسم لاشين مع دار كتوبيا.،درست الماورائيات، ومن أحدث مترجماتها روايك "ارض سالم" تأليف ستيفن كينج. وصدرت عن دار عصير الكتب.