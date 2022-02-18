الانتهاء من البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على منظومة التعليم الجديدة بالمنوفية

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أمس البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على منظومة التعليم الجديدة والذي تم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام بجميع الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية استعدادا لبداية الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف الأستاذ مصطفى الليثي مدير عام التعليم العام بالمديرية والتوجيه العام للرياضيات بالمديرية بقيادة الأستاذ أحمد أبو جريدة والسادة موجهي أوائل المادة بالإدارات التعليمية العشر بالتعاون مع إدارة التدريب وأقسام التدريب بالادارات برئاسة الدكتور سامح مهدي مدير إدارة التدريب بالمديرية .

وعلى صعيد آخر أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية البرنامج التدريبي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على استخدام الحاسوب والآلة الحاسبة المتطورة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع المنوفية وإدارة التدريب بالمديرية تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين وتحت إشراف عام من الدكتورة أماني قرني مدير المديرية .

