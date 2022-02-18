الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يكرم المساهمين في نجاح المهرجان الدولى للتمور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، المشاركين في المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية من الجهات التنفيذية ، وأمناء الأحزاب ، ورجال الأعمال، والمنشآت السياحية وإدارة سيوة التعليمية وشباب سيوة بحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة والقيادات التنفيذية وشيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني.

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وقدم الشيخ  دياب إبراهيم ممثلا عن لجان المتطوعين بالمهرجان الشكر لجميع المساهمين  مؤكدا على مواصلة العمل جنبا الى جنب مع رئيس مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل من أجل النهوض بالواحة ، مشيدا بروح التكامل بين الجميع ودور الشباب في ظهور سيوة بالشكل اللائق.

وثمن  الشيخ عمر راجح أحد عوائل مدينة سيوة  دور الجميع في نجاح المهرجان وتفانى أبناء سيوة لظهور الواحة في أبهى صورة.

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ووجه رئيس مركز ومدينة سيوة الشكر للجميع مستعرضا جانبا مما تحقق من عقد المهرجان بسيوة في تطوير قطاع التمور بسيوة مما أسهم في الوصول بالتمور السيوية إلى الأسواق العالمية .

جاء ذلك في إطار العمل على تقديم الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في نجاح المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية بسيوة. 

المنشآت السياحية مدينة سيوة المهرجان الدولي للتمور التمور المصرية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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