ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، خلال 24 ساعة، عن ضبط (14090) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.