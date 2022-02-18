الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بتحريض «مسجّل» للاعتداء على طليقته في التجمع

المتهم
المتهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم إحالة المتهمين بسرقة سيدة والاعتداء عليها وطردها من مسكن الحضانة بالإكراه بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهم الأول قام بتحريض المتهم الثانى بسرقة المجنى عليها “طليقة الأول”  وطردها من مسكن الحضانة بالإكراه.

وأقر المتهم الأول بأن المجنى عليها طليقته، وقامت الاستيلاء على أمواله المسجلة باسمها بمكتب البريد ورفضت إعطائها إليه، وبعد عمل جلسات عرفية اتفقا على إتمام الطلاق وإعطائها كل حقوقها واستمرارها بالسكن بمسكن الزوجية لأنها حاضنة طفل، وذلك في مقابل إعطائه كل أمواله المقيدة باسمها.

وأضاف المتهم: بعد إتمام الطلاق وحصولها على كل حقوقها رفضت إعطائي أموالي لذلك قمت بالاستعانة بالمتهم الثاني وقام بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ 10 آلاف جنيه وقام بطردها من مسكن الحضانة بالإكراه. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم طليقها بتحريض شخص على التهجم عليها وسرقتها وطردها من مسكن الحضانة بالإكراه وباجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأقر بتحريض مسجل على ارتكابه الواقعة وتم ضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الجنايات القاهرة الجديدة متهمين قسم شرطة زوجية منطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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