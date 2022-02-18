«العالم يتعافى بالثقافة».. 12 دولة تشارك في احتفال ساقية الصاوي بعيدها الـ19

تحت شعار "العالم يتعافى بالثقافة"، شهدت ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس الخميس، معرضها السنوي للخدمات الثقافية واحتفال الساقية بعيدها التاسع عشر، بحضور أكثر من 12 دولة ممثلة من سفاراتها ومراكزها الثقافية لعرض أهم ما يميز ثقافتها للجمهور المشارك.

وتسعى الساقية من خلال هذا الحدث، لتقريب المسافات بين المتطلعين للمعرفة عن ثقافات الآخر والباحثين عنها وبين ممثلي هذه الثقافات فعلى مدار يوم واحد فقط، استطاع الجمهور أن يقوم بجولة كاملة حول العالم.

وافتتح المعرض المهندس محمد الصاوي، مؤكدًا حرص الساقية على تنظيم هذا الحدث منذ تأسيسها عام 2003، قيما أكد أنه كان على رأس أولوياتها أن يجتمع كل الباحثين والمهتمين بالمجال الثقافي من خلال وحدات ثقافية ممثلة في السفارات والمراكز الثقافية يجتمعون اليوم ليتبادلوا فيها ثقافتهم وأميز ما تشتهر به.

وتضمنت العروض تقديم سفارات بوليفيا والأرجنتين والمكسيك والإكوادور، لفيديوهات تعريفية عن حضارتهم أما كل من روسيا والصين واليابان والفلبين وسيريلانكا وفلسطين، فقدموا عروضًا فنية ورقصات شعبية فلكلورية خاصة بشعوبهم، وقدمت المكسيك عرض أزياء مكسيكية تقليدية.

كما تتضمن فقرات غنائية فنية متنوعة ومن بين الفنانين المشاركين الفنانة وجدان، الفنان سيد الحسيني، فرقة وصلة سماع والحضرة للإنشاد الديني وفرقة المولوية المصرية للإنشاد الصوفي بقيادة مؤسسها عامر التوني.