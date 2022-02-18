الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل صالة ألعاب رياضية بفيصل

حريق داخل صالة ألعاب
حريق داخل صالة ألعاب رياضية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيق في واقعة نشوب حريق  داخل صالة ألعاب رياضية بشارع فيصل، وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وكتابة تقرير حول ملابساته.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية بشارع فيصل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مديرية أمن الجيزة انتداب الأدلة الجنائية السيطرة على الحريق صالة العاب رياضية غرفة عمليات النجدة

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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