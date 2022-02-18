الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برى: لبنان متمسك بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها

نبيه بري
نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشددا على رفض أي محاولة لتأجيلها والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف، وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب على قواعد الاحترام المتبادل.

ووجه في كلمته بافتتاح أعمال الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، الدعوة للاتحاد البرلماني العربي إلى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الإنتخابية، مؤكدا حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب على قواعد الإحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، مجددا التأكيد على تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.

وفي الشأن العربي شدد الرئيس بري على وجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي، لافتا الى أن الأوضاع في عدد من المناطق العربية باتت تستدعي تقديم مقاربات للقضايا والتحديات والمخاطر التي تحدق بالجميع، مستنكرا الأخطار التي تأتي تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطوارا باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة.

ودعا بري الجميع الى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أي محاولة لإعادة انتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكرة الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.

وفي الشأن الفلسطيني أكد الرئيس بري إن مقياس الانتماء للعروبة وللإسلام وللمسيحية وللإنسانية هي فلسطين.

وعلى صعيد آخر ، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 1023935 بعد تسجيل 3731 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى9872 بعد تسجيل17 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3731 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3598 من بين المقيمين و133 من بين
الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى1023935 منذ 21 فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل17 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى9872 منذ 21 شباط/ فبراير من العام.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فايروس كورونا، وتم تمديد التعبئة العامة حتى2022/3/31. 

دعوة الاتحاد أمن فلسطين على مؤتمر الانتخابات افتتاح الفلسطينى قضايا التضامن مجلس النواب اللبناني موعد سوريا تعاون لبنان سوري استقلال مجلس النواب

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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