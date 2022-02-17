الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «التموين».. حماية المستهلك يكشف تفاصيل قانون العمر الافتراضى للسلع

وزير التموين
وزير التموين

شهدت وزارة التموين اليوم عدة فاعليات في القطاعات التابعة لها، وينشر «الدستور» أبرزها: 

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين تفاصيل قرار الجهاز رقم ١/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن العُمر الافتراضي للسلع وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ فبراير والمُزمع تطبيقه في ١ مايو المقبل.

وأوضح حسام الدين أن الضمان هو الفترة التي يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته إذا كان به عيوب صناعة، أما العمر الافتراضي هو إلزامية المورد بتوفير قطع الغيار ومراكز الخدمة للمنتج.

وأضاف أنه طيلة عمر الأجهزة تأتي من «توافر قطع الغيار- توافر مراكز الخدمة- الجودة»، ولا بد من تواف عمر افتراضي للأجهزة بجانب الضمان، وتحديد العمر الافتراضي يخضع للسياسة بين الشركات وسترتفع الجودة تدريجيا مع السياسية التنافسية.

وأكد أن معيار جودة المنتجات يأتي من عمرها الافتراضي، ولذا يوجد شركات في السوق المصري ضمان منتجاتها مدى الحياة بسبب معرفة الصانع بجودة مكونات منتجة ومدى تحملها للاستخدام، موضحا أن العلم والاختيار هو حق أصيل للمستهلك عند شراء أي منتج، وكتابة العمر الافتراضي على السلعة أصبح ضرورة مثل كتابة فترة الضمان ومن حق المستهلك الاختيار مع العلم أن عدم الإعلان عن العمر الافتراضي للسلعة يعتبر سلوكا خادعا مُعاقب عليه في القانون بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.
 

https://www.dostor.org/3717391

قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، إنه ليس هناك نية لزيادة سعر توريد القمح المحلي مجددا خلال الفترة الحالية، خاصة أن السعر الحالي مرضي للفلاح، بعدما تم زيادة سعر الطن مقارنة بأسعار التوريد العام الماضي.

وأضاف المصلحي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» على هامش حفل توقيع برنامج عمل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وعدد من احتياجات السلع التموينية، أن السعر العالمي الحالي للمحصول منخفض عما كان عليه عند تسعير القمح المحلي، وبالتالي فالسعر الحالي مرضي للمزارعين بشكل كبير.

وأوضح أنه من الضروري دراسة كافة البيانات المحددة لاستحقاق الدعم قبل الإعلان عنها، حتى يتم الخروج بنتائج منطقية، وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية الحقيقية المرجوة.
 

https://www.dostor.org/3717265
 

كشف وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن الحكومة تعمل على مراجعة ودراسة محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية، من خلال عدد من الوزارات والهيئات المختلفة للخروج بأفضل بيانات تحدد معايير الاستحقاق بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المختلفة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن محددات الدعم الجديدة.

وأضاف المصيلحي أن دراسة البيانات المحددة لمدى الاستحقاق تتم من خلال وزاراتي التموين والتضامن إضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن نظم المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، في حضور ومراجعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير التموين أن مصر دولة كبيرة، وبالتالي يجب دراسة الأمور بهدوء، بهدف خروج نتائج منطقية ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تحتاج لدراسة متأنية لكافة التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم، خاصة أن هذا التوجه سيوفر إنصافا حقيقيا وعدالة اجتماعية حقيقية.
 https://www.dostor.org/3717091
 

حصاد التموين رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف تفاصيل قانون العمر حصاد التموين حماية المستهلك التموين وزير توريد القمح يرضيالمزارعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل العثور على «رضيع» فى نفايات مجمع الإسماعيلية الطبى

وزير المالية: لا توجد كراسى للتعيين بالحكومة لكل أعداد الخريجين

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

عالم أزهرى: دعاء فى سورة الكهف يُغنيك عن الدعاء لسنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»