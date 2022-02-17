وزير التموين: الحكومة تدرس محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية

كشف وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن إن الحكومة تعمل على مراجعة ودراسة محددات استحقاق الدعم خلال الفترة الحالية، من خلال عدد من الوزارات والهيئات المختلفة للخروج بأفضل بيانات تحدد معايير الاستحقاق بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المختلفة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وأنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن محددات الدعم الجديدة.

وأضاف المصيلحي، أن دراسة البيانات المحددة لمدى الاستحقاق تتم من خلال وزاراتي التموين والتضامن إضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن نظم المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في حضور ومراجعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد وزير التموين، أن مصر دولة كبيرة، وبالتالي يجب دراسة الأمور بهدوء، وذلك بهدف خروج نتائج منطقية ومدروسة جيدا، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تحتاج لدراسة متأنية لكافة التفاصيل الخاصة بمنظومة الدعم، خاصة وأن هذا التوجه سيوفر إنصاف حقيقي وعدالة اجتماعية حقيقية.

وفي سياق أخر أوضح المصيلحي، أن معدلات استهلاك المواطنين للخبز المدعم تنخفض بنسبة 10% تقريبا، بعكس السلع التي ترتفع معدلات استهلاكها خلال الشهر الكريم، موضحا أن زيادة الاقبال على شراء السلع تنم عن وجود تخفيضات وعروض من جانب التجار خلال شهر رمضان.

وأشار وزير التموين إلى أنه عقد اجتماع مبدئي مع اتحاد الغرف التجارية، والجميع تحدث خلال الاجتماع عن تطبيق تخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 20% في أسعار السلع، على أن يتم استكمال عقد الاجتماعات استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وكان وزير التموين قد أعلن، خلال المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، عن عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة بقطاع التجارة الداخلية في 8 محافظات بمساحات مختلفة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 25 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة تفوق 100 ألف فرصة.

وذكرت المصيلحي، أن الفرص تتمثل في فرص استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدان، وفى طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فداناً، وفي محافظة الإسماعيلية فرصتين استثماريتين إحداهما على مساحة 15 فداناً والأخرى على مساحة 25 فداناً، وفى محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.