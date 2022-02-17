«تنسيقية الشباب» تُفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى ورقة تعريفية "إنفوجراف"، الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحددت الورقة التعريفية القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة دولية تهدف إلي الحد من استخدام العنف في أوقات النزاعات المسلحة مثل اتفاقية جنيف الأربع الموقعة عام 1949، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه مجموعة قواعد دولية تهدف إلي حماية حقوق الإنسان في كل الأوقات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة" بالاسبوع العربي للتنمية المستدامة

وكان قد شارك أحمد فتحي رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والممثل الرسمي للتحالف الأفريقي للعدالة المناخية في مصر وعضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة في التنمية المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

واستعرض "فتحي" خلال الجلسة جهود المؤسسة والاتحاد المصري للتغيرات المناخية "تحت التأسيس" وتضمنت الجهود مبادرة الكنيسة الخضراء وبرنامج رواد المناخ التي أعلنت وزيرة التخطيط تبنيه، بالإضافة للمدرسة الصيفية للتغيرات المناخية المزمع عقدها في مصر الشهر القادم بالتعاون بين المؤسسة وتحالف المناخ الأفريقي ومجموعة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار "فتحي" إلى أن الجلسة استعرضت كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والعمل البيئي بشكل عام، مشيدا بثناء وزيرة التخطيط ودعمها المستمر لجهود المؤسسة والشركاء الدوليين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "شباب بتحب مصر" أن الجلسة انتهت بإعلان وزيرة التخطيط للتوصيات والتي تضمنت إطلاق برنامج رواد المناخ لتدريب 2000 متدرب على قضايا المناخ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط ومؤسسة شباب بتحب مصر، لافتا إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج الرائدة فى تنفيذ التدريب على مواجهة التغيرات المناخية وتأهيل الشباب المصري للمشاركة في قمة Cop 27.