موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا والتشكيل وتاريخ المواجهات

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في مصر والسودان لمتابعة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، ما جعلنا نرصد موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل وتاريخ المواجهات بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويحل موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني، غدًا الجمعة، في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم، بدون حضور جماهيري، بعدما تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بإلغاء دخول الجماهير لمباراة الفريق أمام الأهلي المصري..

تاريخ المواجهات بين الأهلي والهلال السوداني

وعن تاريخ المواجهات بين ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني، فإن الكفة تميل ناحية المارد الأحمر.

وسبق أن تواجه الأهلي والهلال في 8 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، نجح الأهلي في تحقيق الفوز 3 مرات، بينما فاز الهلال في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

ومن المتوقع أن يستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على لعب مباراة الأهلي ضد الهلال، غدا الجمعة، بالتشكيل السابق في اللقاء الأخير أمام الهلال السعودي في مواجهة تحديد المركز الثالث.

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وعمرو السولية.

الهجوم أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر طاهر أو أفشة.

قائمة الأهلي ضد الهلال السوداني

وضمت قائمة الأهلي المصري أمام الهلال السوداني كلا من :علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وغاب عن رحلة السودان كل من أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية، فيما يغيب "محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو؛ بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية.