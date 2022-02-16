بيراميدز يخطف صدارة الدورى المصرى من الأهلى

حقق فريق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من الدوري.

وجاء هدف بيراميدز بالدقيقة 65، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها عبدالله السعيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي بلمسة بالركبة اليسرى سكنت أقصى يمين المرمى.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز الأول، وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط بالمركز قبل الأخير.

فريق بيراميدز سيطر على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة طوال أحداث الشوط الأول.