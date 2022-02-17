الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين الأكاديمية العربية والمنظمة العربية للسياحة وجوجل لتطوير العنصر البشري

رئيس الاكاديمية
رئيس الاكاديمية

قال شريف فتحى عطية، أمين عام المنظمة العربية للسياحة، إنه بناءً على الجهود التى قامت بها المنظمة مؤخرًا فى مجال رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحى العربي على المستويين الحكومى والخاص وخاصة فور حدوث جائحة كورونا، حيث تمكنت من رفع قدرات وتدريب أكثر من 10 آلاف متدرب من المحيط إلى الخليج بالتعاون مع وزارات وهيئات السياحة بعالمنا العربي- فقد تم اختيارها من قبل شركة جوجل العالمية لتقديم برامج تدريبية افتراضية لتنمية مهارات أكثر من ٢٠.٠٠٠ متدرب من الباحثين عن عمل فى المجال السياحي، والذين تأثروا سلبيًا نتيجة لجائحة كورونا COVID- 19، وذلك بمنحة مجانية فى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف وتنمية أعمالهم، مشيرًا إلى أن برامج التدريب التى سيتم تنفيذها تشمل ( التحول الرقمي، الإدارة، إدارة الجودة والسلامة، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، ودورات الموارد البشرية، ودورات إدارة المشاريع المصممة لصناعة السياحة).

وأكد شريف فتحى، أن هذا البرنامج قد تم تصميمه وإعداده بالتعاون مع صرح تعليمى كبير هو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتى تتمتع بخبرات متميزة فى مجالات التدريب والتطوير بشكل عام والجودة وريادة الأعمال بشكل خاص، ويستهدف البرنامج الفئة العمرية بين  23 و40 عامًا، ونصيب المرأة منه أكثر من ٥٠٪، مواصلا أن البرنامج سيمكن المتدرب الذى التحق بكافة الدورات من أن تكون له القدرة التنافسية وبالتالى الأولوية فى الالتحاق بوظائف مميزة بمختلف مجالات هذه الصناعة الكبرى وأيضا تمكنهم من رفع مستوى أجورهم.

ووجه الأمين العام الشكر لشركة جوجل على مبادرتها واهتمامها بتطوير العنصر البشرى فى الوطن العربى، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وفريق عمله على التعاون والذى أثمر عن برنامج تدريبي جديد ومتميز وعلى الدعم الدائم لأنشطة المنظمة.

الاكاديمية العربية العنصر البشري للسياحة تعاون الأكاديمية العربية والمنظمه العربية للسياحة وجوجل لتطوير العنصر البشرى مجانية فى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ا

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حوار مع فضيلة الإمام

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