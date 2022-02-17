الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحد أبطال مسرحية «كنز الدنيا»: مبسوطة إني عرفت أحقق حلمي

صورة المسرحية
صورة المسرحية

حالة من السعادة سيطرت على أبطال مسرحية "كنز الدنيا" من ذوي القدرات الخاصة، تحديدًا من أبطلا احتفالية "قادرون باختلاف"، لتحقيق حلمهم بدخولهم عالم التمثيل من أوسع أبوابه بمساعدة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وعدد كبير من نجوم مسرح مصر،

وأعربت البطلة سما رامي، إحدى بطلات العرض، عن سعادتها البالغة لتحقيق حلمها الذي طالما انتظرته لفترة من الزمن، خاصًة بعد حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لهذا العام، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان أشرف عبد الباقي من وجود مسرحية تضم هؤلاء الأبطال.

وتابعت سما رامي، إحدى بطلات عرض مسرح "كنز الدنيا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله على المسرحية، وعمو أشرف عبد الباقي جميل جدًا وكلنا حبناه وحبينا الشغل معاه والتمثيل حاجة حلوة قوي، مبسوطة إني عرفت أحققها خاصًة إنها كانت أمنية ليّا من زمان وشكرًا للرئيس السيسي، انا بحبه قوي، وهو طيب وحنين قوي". 
وأضافت سما رامي: "انا مبسوطة بالعرض لأنه وضح وبيّن للناس قد إيه إحنا قادرين وقد التحدي ونقدر نعمل حاجات كتير، وإننا موجودين عشان نحقق أهداف لينا مش موجودين وخلاص".

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

مسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي، وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبدالباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، كما أنها تأتي في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كافة المجالات.

سما رامي كنز الدنيا مسرحية الفنان أشرف عبدالباقي عمل مسرحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة.. وتكشف موعد الذروة

توترات روسيا وأوكرانيا ترفع الذهب فوق 1900 دولار

النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة «مينا» بأكتوبر

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»