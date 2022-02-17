أحد أبطال مسرحية «كنز الدنيا»: مبسوطة إني عرفت أحقق حلمي

حالة من السعادة سيطرت على أبطال مسرحية "كنز الدنيا" من ذوي القدرات الخاصة، تحديدًا من أبطلا احتفالية "قادرون باختلاف"، لتحقيق حلمهم بدخولهم عالم التمثيل من أوسع أبوابه بمساعدة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وعدد كبير من نجوم مسرح مصر،

وأعربت البطلة سما رامي، إحدى بطلات العرض، عن سعادتها البالغة لتحقيق حلمها الذي طالما انتظرته لفترة من الزمن، خاصًة بعد حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف لهذا العام، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان أشرف عبد الباقي من وجود مسرحية تضم هؤلاء الأبطال.

وتابعت سما رامي، إحدى بطلات عرض مسرح "كنز الدنيا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله على المسرحية، وعمو أشرف عبد الباقي جميل جدًا وكلنا حبناه وحبينا الشغل معاه والتمثيل حاجة حلوة قوي، مبسوطة إني عرفت أحققها خاصًة إنها كانت أمنية ليّا من زمان وشكرًا للرئيس السيسي، انا بحبه قوي، وهو طيب وحنين قوي".

وأضافت سما رامي: "انا مبسوطة بالعرض لأنه وضح وبيّن للناس قد إيه إحنا قادرين وقد التحدي ونقدر نعمل حاجات كتير، وإننا موجودين عشان نحقق أهداف لينا مش موجودين وخلاص".

"كنز الدنيا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من أصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

مسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي، وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبدالباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، كما أنها تأتي في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كافة المجالات.