انتشال جثة شاب غريق بمياه ترعة بالشرقية

تمكن ضباط الإنقاذ النهري بالشرقية، من انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري التفتيش دائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول "مصطفى م أ" البالغ من العمر 37 عامًا - مقيم المطرية - جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وأُخطِرَت الأجهزة الأمنية لتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.