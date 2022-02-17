البورصة تنهى الأسبوع بخسارة 3.3 مليار جنيه.. وتراجع جماعى للمؤشرات

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر تداولات الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع جماعي، بدعم من استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على غالبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها عمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 725.83 مليار جنيه، مقارنة بـ729.17 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "أى جى إكس 30" بنسبة بلغت 29. 0%، بما يعادل 33.12 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 08. 0%، بما يعادل 1.55 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة، ما دفع المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوي الأوزان" للهبوط بنسبة بلغت 02. 0%، بما يعادل أقل من نقطة خسارة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2991.82 نقطة، وسط تداولات منخفضة بلغت قيمتها نحو 600.5 مليون جنيه فقط على الأسهم، وذلك بالتعامل على حوالي 250.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 28.2 ألف صفقة بيع وشراء.