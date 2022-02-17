الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص فى تصادم قطار وتروسيكل ببرج العرب غرب الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

تسبب حادث تصادم بين قطار و"تروكسل" في منطقة  برج العرب غرب الإسكندرية، في اصابة شخص بكسور وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوقوع  تصادم بين قطار ومركبة "تروسيكل"، أثناء مروره بعزبة فتح الله برج العرب تجاه مطروح.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى موقع البلاغ رفقة ضباط المرور وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور القطار بالمنطقة المشار إليها، حاول قائد مركبة التروسيكل عبور شريط السكة الحديد فصدمه القطار.

وأسفر عن إصابة المدعو عقاب همام، وأفادت التقارير الطبية إصابته بكسر في الحوض واشتباه نزيف داخلي.

جرى رفع أثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اثار على تصادم حركة القطارات مدير لتر حادث تصادم قطار الإسكندرية حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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