«تعليم البحر الأحمر»: فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية حتى 3 مارس

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الخميس، فتح باب تلقي التظلمات في نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2022، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى 3 مارس المقبل.

واعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

من جانبه، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيانٍ سابق له، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغوا 8733 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل تعليم البحر الأحمر، أن طلاب الإعدادي المهني بلغ عددهم 483 طالبًا، و8 طلاب من مدرسة الصم 6 من ضعاف البصر وطالب واحد كفيف، مؤكدًا أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

وأوضح أنه تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.