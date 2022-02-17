الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم البحر الأحمر»: فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية حتى 3 مارس

وكيل تعليم البحر
وكيل تعليم البحر الاحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الخميس، فتح باب تلقي التظلمات في نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2022، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى 3 مارس المقبل.

واعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

من جانبه، قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيانٍ سابق له، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغوا 8733 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل تعليم البحر الأحمر، أن طلاب الإعدادي المهني بلغ عددهم 483 طالبًا، و8 طلاب من مدرسة الصم 6 من ضعاف البصر وطالب واحد كفيف، مؤكدًا أن أعمال التصحيح تمت بدقة عالية مع الالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

وأوضح أنه تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.

تعليم البحر الاحمر طلاب وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية تظلمات تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس مدير مديرية التربية والتعليم شهادة الإعدادية نتيجة الشهادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «الآثار الكبرى»

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبوظبى الأول

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي

تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات بالمرج

الجنيه يُحافظ على استقراره أمام الدولار في نهاية التعاملات الأسبوعية

التحقيق فى اتهام رجل أعمال و3 آخرين بالتعدى على طليقته جنسيًا وسرقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح