حبس عصابة عائلية من 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

قررت جهات التحقيق بسوهاج، حبس عصابة عائلية من 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم العثور على حفر دائرية بعمق 8 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة.

كان مركز شرطة المنشاة جنوب المحافظة، قد ورد إليه بلاغ من شخص يفيد بقيام جيرانه بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزلهم المجاور له.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المشكو في حقهم وهم 7 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل المشكو في حقه.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 1.5 متر وعمق حوالي 8 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر وبسؤال المبلغ قرر بمضمون ما تقدم، وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، تم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر.