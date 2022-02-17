الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية لم تنته بعد

اوكرانيا
اوكرانيا

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه على الرغم مما يبدو من تراجع الخيار العسكري بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية وتقدم المسار الدبلوماسي، إلا أن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج تشير إلى أن الأزمة لم تنته بعد وأن شرارة الحرب يمكن أن تندلع في أية لحظة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "تراجع..أم مناورة؟" اليوم الخميس - أن المسار الدبلوماسي تقدم خطوة كبيرة إثر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أعلن من خلالها أنه لا يريد حرباً.
وأشارت إلى أن مراقبين سياسيين يعتقدون أن سيناريو الصدام المسلح بات مستبعداً على الأقل في الوقت الراهن، إذ أدرك الجميع، خصوصاً الجانب الروسي، أن تكلفة الحرب وغزو كييف سوف تكون باهظة الثمن، ويعول هؤلاء على احتمالات نجاح مساعي الوساطة الدبلوماسية التي تقودها عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

الرياض السعودية الأزمة الأوكرانية الأزمة الروسية الأزمة الأوكرانية الروسية

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صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية لم تنته بعد

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