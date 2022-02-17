الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتينى يشارك في الإفطار العالمى للمرأة وسط مشاركات من موريشيوس والهند وألمانيا واستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة

رئيس جامعة عين شمس: حريصون على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

شارك  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في الإفطار العالمي للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية، ومعهد الكيمياء التكنولوجيا، مومباي، الهند ومجتمع الأدوية وعلم الذوبان.

وتناول  الدكتور محمود المتيني في كلمته، دور جامعه عين شمس، مشيرًا إلى حرص الجامعة على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تنفرد بوجود كلية خاصة للبنات ضمن كليات الجامعة؛ لدعم الفتيات الراغبات في تعلم العلوم والآداب والفنون، كذلك تحدث عن وجود طلاب وافدين بالجامعة وهو ما يؤكد علي دعم الجامعة للتنوع .

وأشار إلى أن رؤية الجامعة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية، التي تدعم المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمتها تحدثت  الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، عن الدور النسائي في التاريخ المصري على مر العصور، وأكدت أن هناك سيدات مصريات متميزات في العلوم.

واستعرض الدكتور عمرو شعث وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، بالأرقام حصول السيدات علي مناصب مختلفة بكلية الهندسة وصولاً لمنصب عمادة الكلية، بالإضافة إلي حصولهن علي العديد من الجوائز من داخل وخارج الجامعة.

بريطانيا الولايات المتحدة التكنولوجيا مستويات جامعة عين شمس رئيس جامعة التنمية المستدامة البحث العلمي الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تطالب سارة التونسي بـ10 ملايين جنيه

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبوظبي الأول

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب حشيش في «برطمانات حلوى وسجائر إلكترونية»

400 طالب بـ«تجارة عين شمس» يتقدمون للامتحانات المؤهلة لمنحة الـAUC

وزيرة الهجرة تجتمع بمنظمي «مصر تستطيع بالصناعة» في العاصمة الإدارية

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية لم تنته بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح