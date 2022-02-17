رئيس جامعة عين شمس: حريصون على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس

المتينى يشارك في الإفطار العالمى للمرأة وسط مشاركات من موريشيوس والهند وألمانيا واستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة

شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في الإفطار العالمي للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية، ومعهد الكيمياء التكنولوجيا، مومباي، الهند ومجتمع الأدوية وعلم الذوبان.

وتناول الدكتور محمود المتيني في كلمته، دور جامعه عين شمس، مشيرًا إلى حرص الجامعة على وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تنفرد بوجود كلية خاصة للبنات ضمن كليات الجامعة؛ لدعم الفتيات الراغبات في تعلم العلوم والآداب والفنون، كذلك تحدث عن وجود طلاب وافدين بالجامعة وهو ما يؤكد علي دعم الجامعة للتنوع .

وأشار إلى أن رؤية الجامعة تتوافق مع رؤية الدولة المصرية، التي تدعم المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمتها تحدثت الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، عن الدور النسائي في التاريخ المصري على مر العصور، وأكدت أن هناك سيدات مصريات متميزات في العلوم.

واستعرض الدكتور عمرو شعث وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، بالأرقام حصول السيدات علي مناصب مختلفة بكلية الهندسة وصولاً لمنصب عمادة الكلية، بالإضافة إلي حصولهن علي العديد من الجوائز من داخل وخارج الجامعة.