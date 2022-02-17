الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل

وزير المالية: مصر حريصة على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ

وزير المالية
وزير المالية

-"معيط":  نتحرك بقوة نحو التمويل الأخضر لمشروعات صديقة للبيئة

- مبعوث الأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل: نتطلع للتعاون مع الجانب المصري لإنجاح مؤتمر «COP 27»


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، على نحو يسهم فى الخروج بتوصيات ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الإفريقية والنامية في مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

و أضاف وزير المالية، خلال لقائه مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.
و أشار الوزير، إلى أن التمويل الأخضر قد أصبح ركنا فى منظومة التمويل الدولى، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال إقامة مشاريع صديقة للبيئة،لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه قال مارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، إننا نتطلع للعمل والتعاون مع الجانب المصري من أجل إنجاح قمة مؤتمر «COP27»، معربًا عن تطلعه لزيارة القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن توفير مقومات النجاح الفنية والموضوعية.

خلال قامة عمل على اقتصاد لوز مصري لجنة زيارة القاهرة وزير

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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