الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الحادث
الحادث

أصيب 3 شباب، في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة بلاط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام. 

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 

تبين انقلاب سيارة بمفارق طريق "الداخلة- بلاط"، أسفر عن إصابة كل من محمد حمدي عبد العال، 23 عامًا، محمد جبريل على، 33 عامًا، محمود جمال على، 24 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وحالتهم مستقرة. 

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات المرور والوحدة المحلية لمركز الداخلة في رفع آثار الحادث من الطريق.

كما أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بطريق "الداخلة- الفرافرة" بعد قرية ابومنقار التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب سيارة في طريق " الفرافرة-الداخلة" بالقرب من منطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من جمال عبد الحميد بكري، 40 عامًا، محمد معراجي جابر، 24 عامًا، أحمد أبو زيد حسن، 35 عامًا، اسلام ضاحي عبد النعيم، 15 عامًا، رمضان محمود عبد النعيم، 24 عامًا، بكدمات واشتباه كسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط" لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصيب 4 اليوم، في انقلاب سيارة ملاكى بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، بعد الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

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أصيب حادث انقلاب الإسعاف الحادث المصابين لمستشفي الداخلة العام مساعد وزير الداخلية الوادي الجديد انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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