قرار جديد من النيابة بشأن تصادم تريلا و9 سيارات في الهرم

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" مع 9 سيارات أعلى كوبري أبو طالب بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة، بتشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وبيان أسباب وملابسات وقوعه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، باصطدام سيارة نقل مسرعة بعدد من السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل “تريلا” بـ9 سيارات أعلى كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، ما اسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.