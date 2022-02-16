الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن تصادم تريلا و9 سيارات في الهرم

تريلا
تريلا

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" مع 9 سيارات أعلى كوبري أبو طالب بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة، بتشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وبيان أسباب وملابسات وقوعه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، باصطدام سيارة نقل مسرعة بعدد من السيارات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل “تريلا” بـ9 سيارات أعلى كوبرى أبو طالب بمدخل أبو الهول بمنطقة الهرم، ما اسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات طفيفة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة سيارات تصادم النيابة اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة تعلن موعد الزيادة فى المرتبات بإجمالى 40 مليار جنيه

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

«هتك عرضها وصورها».. المؤبد لسائق «توك توك» خطف ربة منزل بالإسكندرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح