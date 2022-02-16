تعديل أسعار كورونا للمصريين والأجانب داخل 48 مركزًا حكوميًا وخاصًا

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن تعديل أسعار التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا سواء لأغراض السفر أو للاطمئنان والتأكد من الإصابة بالفيروس أو عدم الإصابة.

أوضحت وزارة الصحة، في منشور لها قامت الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان بنشره أنه تم تحديد 48 مركزًا حكوميًا وخاصًا على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل كورونا تم تعديل أسعارها.

أشارت إلى أنه تم تعديل قيمة أسعار التحاليل ليكون تحليل الـ PCR بنحو 650 جنيهًا للمصريين، بدلًا من 900 جنيه و750 جنيهًا للأجانب، بدلًا من 1200 جنيه.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه أصبحت قيمة تحليل "Antigen Rapid" بـ175 جنيهًا للمصريين، بدلًا من 250 جنيهًا، و225 جنيهًا للأجانب، بدلًا من 320 جنيهًا.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن خروج 1546 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حتى اليوم.

وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2117 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

أشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 459198 من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و23465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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