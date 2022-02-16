الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المهن الطبية» يسمح باشتراك جميع أبناء الأعضاء و«الرعاية البديلة» بمشروع العلاج

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

أعلن الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب الأطباء البيطريين، اتخاذ مجلس الاتحاد قرارا خلال اجتماعه الأخير، بشأن السماح لأبناء أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" فى الاشتراك بمشروع العلاج بغـض النظر عن استحقاقهم المعاش من عدمه أو الاشتراطات المرتبطة بالعمل أو الزواج .

أوضح سليم، أنه استجابة من مجلس الاتحاد لطلب عددا من الأعضاء، فقد تقرر أيضا السماح للأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء الاتحاد بالاشتراك فى مشروع العلاج، وذلك بعد تقديم عضو الاتحاد للأوراق التى تُثبت إجراءات التبنى للإبن الراغب فى إضافة اشتراكه، لافتا إلى إمكانية البدء فى الاشتراك بمشروع العلاج لتلك الفئات بدءا من اليوم، وحتى إنتهاء الفترة الاستثنائية للاشتراك بمشروع العلاج والمُقرر لها 28 فبراير 2022.

أشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أنه تقرر مُضاعفة قيمة إعانة مصروفات الجنازة بزيادتها إلى 2000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه للأعضاء المتوفيين اعتبارا من 16 فبراير الجارى، وذلك بعد تقديم “استمارة أ.ن” من النقابة الخاصة بالعضو، صورة إعلام الوراثة، مستخرج من شهادة الوفاة، وصورة الرقم القومى لمقدم الطلب على أن يكون من ورثة العضو، فضلا عن مستند رسمى يفيد الصرف على الجنازة.

المهن الطبية شهراك الرعاية البديلة مشروع العلاج أبناء الأعضاء السماح الأطباء البشريين المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

الحكومة تعلن موعد الزيادة فى المرتبات بإجمالى 40 مليار جنيه

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم جميع المحافظات

بايدن يرفض طلب ترامب حجب سجلات زوار البيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى