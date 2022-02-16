وفد «زراعة النواب» يستمع لمشكلات صيادين بحيرة ناصر

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال زيارته لمحافظة أسوان برئاسة النائب هشام الحصرى، اليوم الأربعاء، إلي ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.

وقال كمال بخيت الضبع نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، إن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، وأن لديهم عدد من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحًا أنهم تابعين للنقل النهرى.

وأضاف إن رخصة الصيد ارتفعت من 62 جنيه إلي 900 جنيه في السنة، متابعًا:"لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة أن مواردنا قليلة".

كما طالب بخيت، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة، نظرا لان هناك من يحاول الصيد في هذه الفترة مستخدما أساليب تضر بالثروة السمكية، مؤكدًا أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.

وعقب عليه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، قائلا:"فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة 60%، وأنه لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى عشر أضعاف قيمتها الحالية".

وتابع الحصرى، أن اللجنة ساندت الصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذى يصل تكلفته إلى أكثر من 30 ألف جنيه.

وأكد خالد حسانين مدير البحيرة، ان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنا: وصلنا الآن إلي إنتاج 28 ألف طن سنويا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام 2017 نحو 12 ألف طن، بينما كان في عام 1982 نحو 42 ألف طن".

وتساءل النائب أسامة فتحى، عن مدى زيادة الإنتاج السنوى من المفرخات الجديدة بالبحيرة، كما تساءل النائب عامر الشوربجى، عن نوعية الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.

وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق، هو تعدد الجهات المشرفة علي البحيرة وسوء الادارة ، وغياب البحث العلمى في البحيرة لزيادة الإنتاج

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، أن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو 80% من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تمنية البحيرات الذى قضي علي تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.

وطالب الحصرى، بإعداد مذكرة بالمشكلات التي تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل الي حلول جذرية لها تستهدف زيادة الإنتاج.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.