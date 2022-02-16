وزير الصحة الألماني يعتزم البت بنفسه فى مدة صلاحية وثيقة التعافى من كورونا

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه يعتزم البت بنفسه في قرارات مهمة تتعلق بأزمة كورونا ومن ذلك في مدة صلاحية وثيقة التعافي من كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أود أن أبت بنفسي بشكل مباشر في قرارات جذرية مثل وضع المتعافي، وإلا فإنني سأتحمل المسئولية السياسية عن أفعال آخرين".

كان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات قلص اعتبارا من منتصف الشهر الماضي مدة صلاحية وثيقة التعافي من كورونا من ستة إلى ثلاثة شهور.

وهكذا فقد كثير من المواطنين بين عشية وضحاها حقهم في الذهاب إلى المطاعم والحانات وصالات اللياقة البدنية.

وانتقد الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، التوقيت المفاجئ لتوصية معهد روبرت كوخ وانتقد رئيسه لوتار فيلر بكلمات حادة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم إن "المستشار يقدر السيد فيلر جدا ويرى أنه يقوم بعمل منظم".

وانتقد رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، هندريك فوست، موقف وزير الصحة وقال: "لا أؤيد أن يقوم السيد لاوترباخ بهذا بمفرده" وطالب فوست الذي يتولى حاليا رئاسة مؤتمر وزراء حكومات الولايات، بأن يكون للولايات الحق في المشاركة في البت في مدة صلاحية وثيقة التعافي، وقال: "لابد أن نعود إلى القاعدة القديمة الخاصة بضرورة أخذ موافقة مجلس الولايات".

وقال وزير الصحة، كارل لاوترباخ، قبل الاجتماع المهم بين رؤساء حكومات الولايات والمستشار أولاف شولتس: "لا يمكننا التراجع عن إجراءات كورونا بالكامل".

وقال هندريك فوست، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا: "لا يمكننا أن نفرّط فجأة في كل المكاسب التي تحققت في الأشهر الأخيرة من خلال إجراءات الحماية".

ويتمتع فوست بنفوذ إضافي بصفته رئيس حكومة أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، ورئيس مجموعة رؤساء حكومات الولايات.

وسيناقش القادة خطة تحدد ملامح التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة كورونا، مع إلغاء الإجراءات الأكثر تقييدا بحلول 20 مارس المقبل.