من هى كارولين عزمى التى خطفت الأنظار فى «أبو العروسة»؟

تصدرت صور الفنانة كارولين عزمى منصات السوشيال ميديا وذلك عقب شخصية "هاجر"، التي تُقدمها "كارولين"، وهي الابنة الصغرى "الدلوعة" للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشقيقة كل من ولاء الشريف وميدو عادل، فى مسلسل أبو العروسة الذي تصدر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن كارولين عزمى.

كارولين عزمي ممثلة مصرية مواليد 17 أبريل 1996 وهي ممثلة مصرية شابة تخرجت من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت اولي انطلاقتها مسلسل الأب الروحي (ج1) 2017 بدور سلمي العطار، وأيضاً بفيلم الديزل 2018.

شاركت في العديد من عروض "مسرح النهار"، التابع لنقابة المهن التمثيلية؛ ومنها "بوجي وططم"، و"الحب في قلب هضبة الهرم".

تعاونت مع الراحل محمود عبد العزيز من خلال مسلسل "راس الغول"، والذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وقدمت فيه دور "ممرضة".

جدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية ، حيث استطاع العمل ان يجذب قطاع كبير من المشاهدين ، خاصة وانه يتناول مشاكل الاسرة المصرية بشكل راقى محترم .

أبو العروسة مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى .

مسلسل أبو العروسة عرضه جزء الأول فى عام 2021 وتحديداً فى 25 ديسمبر، حيث أذيع العمل خارج الماراثون الرمضانى وبشكل محدد فى الموسم الشتوى، وتألفت عدد حلقاته هذا الموسم من 60 حلقة .