الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر الأمير طاز يستضيف معرض «إفريقيا بريشة فنانيها» غدًا

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية معرض فني بعنوان "أفريقيا بريشة فنانيها" وذلك في السابعة من مساء غدا الخميس 17 فبراير ويستمر حتى 2 إبريل 2022، حيث يتم عرض إبداعات الفنانين الأفارقة المشاركين في دورات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

يضم المعرض أعمال فناني قارة أفريقيا بالملتقى من الدورة الأولى عام 2008 حتى الدورة التاسعة عام 2016، وذلك من 13 دولة أفريقية وهي "مصر، المغرب، مالي، جنوب أفريقيا، ليبيا، نيجيريا، أثيوبيا، الجزائر، الرأس الأخضر، السودان". حيث يعاد عرض أعمال76 فناناً من كبار الفنانين المصريين والأفارقة أبرزهم " أحمد شيحة، عبد السلام عيد، عصمت داوستاشتي، جورج بهجوري، خالد سرور، فتحي عفيفي، محمد عبلة، أيمن السمري، ومن الفنانين الراحلين الفنان فاروق وهبة، جميل شفيق، عفت حسني، نعيمة الشيشيني وغيرهم من كبار الفنانين المصريين، إلى جانب الفنانين، كرفين كيوبيدو من جنوب أفريقيا، مامادود دايان من مالي، صلاح غيث من ليبيا، عابيدون أوجون من نيجيريا، ياسر الأدريسي وعبد الكريم عيسي من السودان.

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير واحداً من الأحداث الدولية الهامة التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنوياً من أجل دعم وإثراء الحركة الفنية منذ عام 2008 ويشهد مشاركة متميزة ومتزايدة من كبار الفنانين من مختلف دول العالم.

قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية أفريقيا بريشة فنانيها فناني قارة أفريقيا ملتقى الأقصرالدولي للتصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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