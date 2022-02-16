الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نوعية المنيا» تقيم معرضها الإلكتروني الأول لطلابها بعنوان «حكاية ضوء»

حكاية ضوء المعرض
حكاية ضوء المعرض الألكتروني الأول لنوعية المنيا

أقامت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، المعرض الإلكتروني الأول لطلاب قسم تكنولوجيا التعليم، والتي أطلقته الكلية تحت عنوان "حكاية ضوء"، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سعيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة زينب محمد أمين رئيس قسم تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية السابق.

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واستهدف المعرض تدريب الطلاب على استخدام تقنيات التصوير الرقمي، ومعالجة الصور باستخدام البرامج الرقمية المتخصصة، والتدريب علي إنتاج معرض إلكتروني بديلاً عن المعارض التقليدية، حرصاً علي سلامة المتلقي، بالإضافة بأن يكون المعرض فرصة لتلاقي الطلاب افتراضياً لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات والقدرات وتنمية التغذية البصرية والفنية لهم، وفتح سوق عمل غير نمطي أمام طلاب قسم تكنولوجيا التعليم مما يتيح لهم العمل بكل سهولة ويسر.

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وقام بالإعداد والإشراف على المعرض الدكتورة إيمان زكي الشريف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وطلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم للعام الجامعي 2021/2022.

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ويقوم المعرض بتسليط الضوء والتوثيق لمجموعة من أعمال التصوير الرقمي بالمشروع القومي "حياة كريمة" والذي يستهدف الريف المصري وتحسن أوجه الحياة فيه، والتي جاءت بعدسة الدكتورة إيمان الشريف، وبانوراما حرب أكتوبر المجيدة وبطولات المشاركين فيها ، والتوثيق للآثار المصرية القديمة المتنوعة ، والحرف اليدوية الشعبية، والصور الطبيعية، والأعمال الفنية.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان زكي الشريف المشرف علي المعرض أن الصورة الفوتوغرافية التي يستهدفها المعرض لها لغتها العالمية الخاصة بمعناها الشامل، ولها إيقاعها التي تعبر به عن الفن الحقيقي سواء قديماً أوفي الحاضر، وخاصة في الحضارات الإنسانية الأولى وحتى عصر الصورة الرقمية اليوم، وما يخبئه لنا المستقبل ويخفيه من الأسرار المستحدثة.

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نوعية المنيا المعرض الألكتروني الأول حكاية ضوء الدكتور أحمد سعيد الدكتور مصطفي عبد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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