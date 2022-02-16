الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين صندوق المهندسين: حققنا فائض ملياري جنيه بعدما استلمنا النقابة بعجز كبير

هاني ضاحي
هاني ضاحي

أكد المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، أن النقابة أعادت الاستثمار في المشاريع المتوقفة، واستلمنا النقابة بعجز كبير، والآن النقابة حققت فائض 2 وربع مليار جنيه.

فيما استعرض المهندس حسن عبد العليم، أمين النقابة، دور النقابة العامة في تطوير معظم النقابات والنوادي بالمحافظات، وتطوير مبنى النقابة العامة، كاشفا عن تخصيص أرض لإنشاء نادى بإدفو.

وأضاف: المهندس هاني ضاحي أفضل شخص يصلح نقيبا للمهندسين، خاصة وأن النقابة في عهده حققت إنجازات مشهودة.

فيما أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح على ذات المنصب لدورة ثانية، أن النقابة في عهده حققت منظومة جديدة للرعاية الصحية، للتخفيف عن المهندسين، من خلال الكارت الذكي، الذي سوف يوفر خدمة علاجية على أعلى مستوى.

وأضاف: كنا نهدف لإعادة النقابة في مساندة الدولة حتى ترجع وتكون موجودة في تخصص الاستشاري للدولة، ووضعنا منظومة تقييم للمكاتب الاستشارية الموجودة وأصبحنا نقوم بدورنا كاستشاري للدولة.

ولفت: النقابة دعيت من الدولة لوضع القوانين ذات الصلة كالبناء والتصالح، وقامت بدورها كما يجب ونجحنا في استعادة موقعنا كاستشاري أول للدولة.

كما تناول الموقف بشأن مستشفى المهندسين ببدر، موضحا: المجلس السابق حصل على أرض المستشفى في 2015، وجمعوا تبرعات للإنشاء، وعندما تولينا المسئولية اتضح أن المستشفى ليس لها دراسة اقتصادية ولا يجوز الحصول على تبرعات التي كانت قيمة ضئيلة من تكلفة المستشفى.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر ، بنادي المقاولين العرب.

الانتخابات الشركات نقابة المهندسين نقيب المهندسين هاني ضاحي

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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