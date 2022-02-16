الإمارات تعلن شفاء 2538 حالة جديدة من كورونا

أعلنت الإمارات إجراء 365,306 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة الاماراتية في بيان لها، إن ذلك يأتي ذلك ‌‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

واوضح بيان الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 871,315 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 2538 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 808,824 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2,289 حالة.

‌‎وطالبت وزارة الصحة , من أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

ويذكر أنه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 416 مليونا و57 ألفا و535 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و857 ألفا و20 حالة، فيما تعافى 338 مليونا و971 ألفا و476 حالة.

ومنذ تفشي جائحة كورونا، قبل أكثر من عامين، والمخاوف تطال النساء الحوامل من توابع الإصابة بفيروس لا يزال العلماء يجهلون عنه الكثير.

ورغم توقع الخبراء أن "كوفيد-19" لن يمر على الحوامل مرور الكرام كون الجسم يدخل في حالة من كبت المناعة، فإن الأدلة على حدوث مضاعفات بعد الإصابة بالفيروس لم تكن واضحة بشكل دقيق.