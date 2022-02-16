الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشييع جثمان المستشار سعيد مرعى من الجيزة بعد العصر

المستشار الفقيد سعيد
المستشار الفقيد سعيد مرعي

تشيع أسرة المستشار الراحل سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، جثمانه إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الحاج عويس غريب بمسقط رأسه في القبابات بأطفيح بالجيزة.

وتوفى المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، اليوم، عن عمر ناهز الـ68 عاما، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وأصيب المستشار سعيد مرعى، بوعكة صحية منذ 3 سنوات اضطر خلالها الى إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ما أدى إلى تدهور صحته ودخوله المستشفى.

صلاة الجنازة مسجد الحاج عويس غريب القبابات الجيزة أطفيح

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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