تجديد حبس عاطلين روجا المخدرات في القليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ضبطهما بحوزتهما مواد وأقراص مخدرة.



ورصد قسم شرطة أول بنها نشاط إجرامي لعاطلين اثنين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومبلغ مالي وتم استهداف المتهمين وضبطهما وهما "ش س ح" 30 سنة عاطل سبق اتهامه في 4 قضايا و"ج وع" 24 سنة عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا، وبحوزتهما 220 لفافة من مسحوق الهيروين و400 لفافة من مخدر البودر و20 جرام حشيش وأقراص مخدرة وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة وبيعها.