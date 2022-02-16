«إعلام طنطا» ينظم ندوة حول أهمية وسائل تنظيم الأسرة

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية الصحة بم٩افظهةالغربية اليوم الأربعاء ندوه بعنوان أهمية وسائل تنظيم الأسرة في الحد من الزيادة السكانية، بالوحدة الصحية بمحلة منوف.

حاضر في اللقاء الدكتورة هدير حسانين، مسؤلة الإعلام الصحي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، حيث تناولت الندوة حول عدة نقاط من أهمها المقصود بتنظيم الأسرة وهو المباعدة في الحمل بين الطفل والطفل الآخر وليس تحديد النسل.

وأوضحت أهمية تنظيم الأسره وهو استرداد الأم صحتها وتمتع الطفل بكامل حقوقه وكذلك حماية الأم والطفل من الأمراض مثل الأنيميا، ثم استعرضت مخاطر تكرار الحمل استفاضت الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة منها الحقن الاحادية والكبسوله وشرائط الهرمونات وبينت كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة وأثناء حديثها وأكدت على أهمية وسائل تنظيم الأسرة على صحة الأم.

وفي نهاية اللقاء حذرت من تكرار الحمل بدون فترات متباعده ومن خطورة زواج القاصرات.