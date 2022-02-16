الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربها حتى الموت.. تجديد حبس المتهم بقتل ابنة زوجته في الدقى

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل لاتهامه بقتل ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية مع والدتها فى الدقى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت اعترافات المتهم أنه اعتدى على المجنى عليها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد وفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها.
بإعداد كمين للمتهم جرى القبض عليه وبمواجهته اعترف  بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع والدة الطفلة، حيث اعتدى على الطفلة بالضرب وفوجئ بفقدانها الوعي، فحاول إسعافها إلا أنها فارقت الحياة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

التحقيقات عاطل خلافات أسرية محكمة شمال الجيزة قاضي المعارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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