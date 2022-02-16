التحقيق في مصرع عاملين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجراءاتها في عاملين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الأثار بالمراغة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عاملين أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة المراغة، تم استخراج الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ البري.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة والرائد عبدالله أبوعقيل معاون أول مباحث مركز شرطة المراغة انهيار حفرة على شخصين بمنزل دائرة مركز المراغة، وتبين أنه أثناء قيام كل من “قدري. ا. ا. س” 50 سنة عامل و"جلال. م. ا. م. ح" - 26 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول المكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر واللبن بمساحة 130 متر انهارت الحفرة عليهم بعمق حوالي 10 أمتار وبقطر 1.5 متر بغرفه داخلية بالمنزل تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.