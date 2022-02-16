الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توجيه من الرئيس الصيني بشأن هونج كونج

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

حث الرئيس الصيني شي جين بينج، على اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونج كونج.

ونقلت الصحف الموالية لبكين في هونج كونج عن شي، قوله اليوم الأربعاء، إن القيادة في بكين ستعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة القيادة الداخلية لشؤون هونج كونج في الحزب الصيني الحاكم، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، جهود الدعم.

وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة إلى حد كبير، يصل عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة إلى مستويات قياسية كل يوم.

وكان من بين حالات الوفاة التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء طفلة عمرها ثلاثة أعوام وامرأة عمرها 100 عام.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ون وي بو، شدد شي على أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تحشد جميع القوى والموارد المتاحة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة سكان هونج كونج والاستقرار العام لمجتمع هونج كونج".

وأضاف أنه يتعين على الإدارات المعنية في الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الصين أن تدعم وتساعد حكومة منطقة هونج كونج بشكل كامل "على بذل الجهود بشكل جيد للوقاية من الوباء ومكافحته".

الصين الاصابات الجديدة الرئيس الصيني كورونا هونج كونج فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين