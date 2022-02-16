توجيه من الرئيس الصيني بشأن هونج كونج

حث الرئيس الصيني شي جين بينج، على اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لمكافحة التفشي الخطير لفيروس كورونا في هونج كونج.

ونقلت الصحف الموالية لبكين في هونج كونج عن شي، قوله اليوم الأربعاء، إن القيادة في بكين ستعمل لمساعدة المنطقة الإدارية الخاصة.

ومن المقرر أن تتولى مجموعة القيادة الداخلية لشؤون هونج كونج في الحزب الصيني الحاكم، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، جهود الدعم.

وبعد عامين من التدابير الاحترازية الناجحة إلى حد كبير، يصل عدد الإصابات الجديدة في المدينة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة إلى مستويات قياسية كل يوم.

وكان من بين حالات الوفاة التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء طفلة عمرها ثلاثة أعوام وامرأة عمرها 100 عام.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ون وي بو، شدد شي على أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تحشد جميع القوى والموارد المتاحة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة سكان هونج كونج والاستقرار العام لمجتمع هونج كونج".

وأضاف أنه يتعين على الإدارات المعنية في الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الصين أن تدعم وتساعد حكومة منطقة هونج كونج بشكل كامل "على بذل الجهود بشكل جيد للوقاية من الوباء ومكافحته".